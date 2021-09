Schützen feiern im kleineren Rahmen

Boker Bruderschaft begeht am eigentlichen Kreisschützenfest-Wochenende Jubiläum in abgespeckter Variante

. „Wenn wir am 2. September 2022 dann hoffentlich das Kreisschützenfest feiern können, haben Heinz und Iris Kroos ganze 1096 Tage auf ihr großes Fest gewartet“, sagte der Geschäftsführer des Kreisschützenbundes Büren, Frank Wengenmaier, am Samstag beim Feldgottesdienst an der Boker Pfarrkirche. Abordnungen aus allen Schützenbruderschaften des Bezirks Büren und des Delbrücker Landes nahmen an dieser kleineren Ersatzveranstaltung teil.