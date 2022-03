Schützen hoffen auf Normalität

Damit endet dann eine zweijährige Zwangspause nach dem Kreisschützenfest 2019, das in Husen gefeiert wurde. Viele Vereine haben die Zeit, in der wegen der Corona-Pandemie keine Schützenfeste stattfinden konnten, genutzt, um sich auf die Saison 2022 vorzubereiten. Schützenhallen wurden renoviert, Vogelstangen repariert und anstehende Vereinsjubiläen vorbereitet. Doch viele Schützenvorstände im Altkreis fragen sich in diesen Tagen: Wie wird die Resonanz bei den Schützen und Besuchern sein? Werden sie wieder so zahlreich wie vor der Pandemie an den Schützenfesten teilnehmen? Oder wird Corona vielleicht auch diesmal wieder dafür sorgen, dass alle Pläne über den Haufen geworfen und geplante Feste abgesagt werden müssen? Ungewiss ist auch, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine haben wird. Noch stehen viele Fragenzeichen vor dem 30. April.

Kreisschützenoberst Reinhard Mattern zeigt sich dennoch zuversichtlich. „Ich gehen heute davon aus, dass wir am 30. April die Schützenfestsaison in Henglarn starten werden und die Saison mit dem 63. Kreisschützenfest vom 2. bis 5. September in Boke ausklingen lassen“, sagt der Chef der Altkreis-Schützen.

Zuversichtlich ist auch Andreas Vogt. Der 57-jährige Bürener ist Schütze durch und durch und baut seit 1992 Schützenvögel für Schützenvereine und Bruderschaften in der gesamten Region. Auch Andreas Vogt, der die Tradition des Vogelbauens von seinem Vater übernommen hat, hat die Coronapause gut genutzt, um für die Anfragen der Vereine nach Schützenvögeln gewappnet zu sein. Von den 40 Bestellungen, die in seinem Auftragsbuch stehen, hat er bereits 18 fertiggestellt.

„Holztechnisch sind die Vögel, die meist aus Fichtenholz hergestellt werden, fertig. Was noch fehlt, ist der Anstrich“, sagt Andreas Vogt. Und dass die Holzadler ihr farbiges Kleid noch nicht haben, hat seinen Grund.

„Beim Vogelbauen ist mir die Idee gekommen, dass das Bemalen der Schützenvögel doch auch von Kindern übernommen werden könnte“, erzählt Vogt. „Erstens macht es ihnen sicherlich Spaß, und zweitens kann das doch dazu führen, dass die Kinder mit ihren Eltern wieder vermehrt die Schützenfeste und besonders auch das Vogelschießen besuchen werden“, hat er sich überlegt. Somit könne das Bemalen der Schützenadler auch dazu führen, dass der Nachwuchs wieder mehr Interesse am Schützenwesen bekommt.

Angetan von der Idee haben sich bereits die ersten Bürener Schützenvereine gezeigt. Sowohl die Bürgerschützen als auch die St.-Sebastian-Bruderschaft wollen Kontakt mit den Kindergärten aufnehmen, um mit deren Leiterinnen das Thema zu besprechen.

Gute Erfahrungen mit der Aktion Schützenvogelbemalung haben bereits die Weiberger Schützen gesammelt. „Wir lassen seit drei Jahren unseren Schützenvogel von den Kindern des Kindergartens anmalen, und den Kindern macht es immer einen großen Spaß“, berichtet der Weiberger Geschäftsführer Andreas Hüser.