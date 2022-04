Schützen laden Geflüchtete ein

Delbrück-Nordhagen

Zu einem Fest der internationalen Begegnung wird sich in diesem Jahr das 18. Nordhagener Frühlingsfest entwickeln. Die 4. Kompanie der St. Johannes-Schützenbruderschaft Delbrück lädt ein zum Zeltfest am Samstag, 7. Mai. Willkommen sind alle Interessierten sowie ganz besonders die aus der Ukraine Geflüchteten, die aktuell in der ehemaligen Schule in Nordhagen untergebracht sind.

Von Axel Langer