Schützen schießen in Alhausen bis in den Abend

Nach dem traditionellen Umzug durch das Weberdorf und Abholung der Ehrengäste wurde zu Beginn zur Dreizehnlindenhalle marschiert. Dort wurden die Eicheln und Kordeln vom Vereinsschießen überreicht. Hierbei fiel auf, dass lediglich zwei Eicheln vergeben werden konnten.

Oberst Jochen Riese kommentiert dies mit: „Da hilft nur eins für die Zukunft, üben, üben, üben“. Oliver Jochmann erhielt eine goldene Eichel und Heiner Nolte eine grüne Eichel. Zu diesem Zeitpunkt war noch keinem bewusst, dass der beste Schütze der Gilde auch an den Vogel herantreten würde.

Die Jungkönigsfamilie in Alhausen. Foto: St.-Vitus-Schützengilde

Zu Beginn des Schießens stand das Gewehr nicht lange still. Die Insignien des großen Vogels waren heiß begehrt und so fiel schon nach kurzer Zeit der Apfel, durch einen gezielten Schuss von Oliver Middeke. Auch das Zepter behielt der Vogel nicht lange in seinen Krallen. Hubertus Brune sicherte sich diese Insignie.

Gegen 17 Uhr wurde das Schießen auf das traditionelle Bierfass eröffnet. Der Schütze, der das Bierfass vollständig abschießt, erhält den Bierfassorden. Auch hier dauerte es nicht lange, bis Benedikt Weskamp das Bierfass sauber aus dem Kasten entfernte. Auch die Krone des großen Vogels konnte sich Maximilian Klaus nach mehreren gezielten Schüssen schnell sichern.

Doch ein König war noch nicht in Sicht. Vereinzelt traten Vorstandsmitglieder zum Gewehr, doch so richtig ernst meinte es keiner. Bei herrlichem Wetter ging auf dem Schießstand an der Dreizehnlindenhalle langsam die Sonne unter und das offizielle Schießen sollte normalerweise schon eingestellt sein. Doch der Vorstand der Gilde war sich sicher, so könne der Abend nicht ausgehen und gab somit das Schießen auf den Jungkönigs-Vogel frei. Die Schützen, die auf den kleinen Vogel schossen, mussten sich aber dem bewusst sein, dass sie dann ohne Altkönig das Schützenfest zelebrieren.

Auch bei dem kleinen Vogel waren die Insignien heiß begehrt, doch durch die Dämmerung blieb der Vogel standhaft. Für den großen Vogel betraten jetzt auch drei Schützen wieder den Schießstand um dem Vogel eine Chance zu geben.

Alexander Schonlau ist Jungkönig

Oliver Jochmann, Udo Klaus und Augustinus Weskamp schossen abwechselnd auf den großen Vogel. Jetzt ging es Schuss um Schuss auf den kleinen und den großen Vogel. Anwesende Feuerwehrkameraden erklärten sich bereit, das Schießen mit der Ausrüstung der Feuerwehr Alhausen zu beleuchten um sicherzustellen, dass noch einige Zeit weiter geschossen werden konnte. Die Feuerwehr begann gerade mit dem Aufbau, doch dann fiel schon der kleine Vogel. Alexander Schonlau ist Jungkönig von Alhausen.

Der Vorstand und die Besucher waren erleichtert, vor allem auch, weil Alhausen im kommenden Jahr Gastgeber des Königs- und Offiziersballes ist. Wenige Augenblicke später, der Jungkönigsjubel war noch nicht abgeflacht, traf Oliver Jochmann richtig und der große Vogel fiel. Das Weberdorf Alhausen hat nach zwei Jahren Pause wieder einen Schützenkönig.