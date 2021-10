Klimaschutzpreis geht an St.-Johannes-Bruderschaft, Angelsportverein und die „Rentnergang“ aus Engar

Willebadessen/Peckelsheim

Bereits zum 16. Mal ist in der Zehntscheune in Peckelsheim der Klimaschutzpreis an verdiente Bürgerinnen und Bürger der Stadt Willebadessen verliehen worden.

Von Bettina Peters