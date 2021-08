„Schützenplatz ist kein Hundeklo“

Wachschutz engagiert: PBSV hat in Paderborn Ärger mit Hundebesitzern und feiernden Jugendlichen

Paderborn

Das Hinweisschild am Eingang zum Schützenplatz ist eindeutig: „Hunde gehören an die Leine“, sagt Bernd Zengerling. Gegen diesen Hinweis wird aber immer häufiger verstoßen. Jüngst hätten zwei freilaufende Hunde sogar einen Hasen gerissen. Doch es gibt noch mehr Ärger in der „guten Stube“ der Schützen.

Von Ingo Schmitz