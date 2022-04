Schützenverein Kohlstädt: Hanning ist Ehrenhauptfeldwebel

Die Mitglieder des Schützenvereins Kohlstädt haben sich gefreut, dass mit der Jahreshauptversammlung unter 3G-Bedingungen und dem traditionellen Grünkohlessen ein wenig Normalität eingekehrt ist. Schlangens Bürgermeister Marcus Püster wohnte der Versammlung bei und freute sich ebenfalls über ein wenig Normalität in Zeiten von Corona und Krieg.

Der Vorsitzende Jens Geise blickte auf verschiedene aber wenige Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück: Besonders der Klönnachmittag im Sommer war ein voller Erfolg, ebenso berichtete er über den Arbeitseinsatz, bei dem die neue Küche in der Schützenhalle aufgebaut wurde.

Carsten Grote berichtete als Kassierer über einen positiven Jahresabschluss. Der Schützenverein hat aktuell circa 250 Mitglieder und erfreut sich auch über Nachwuchs in den eigenen Reihen. Dies sei nicht üblich in der aktuellen Zeit. Auch konnten wieder eine Vielzahl von Schützen für die langjährige Vereinsangehörigkeit sowie gute Schießergebnisse geehrt werden. Seit 40 Jahren sind Peter Twebom und Rainer Botzek im Verein. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Hans Jürgen Münstermann ausgezeichnet.

Spielmannszugführer Dirk Büker gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr mit Veranstaltungen wie dem Fensterkonzert im Lüningshof oder der „rollenden Probe“. Wichtig war dem Spielmannszug ebenfalls, dass sie wieder beim alljährlichen Laternenumzug der Strothestrolche und auf dem Schlänger-Laternenumzug anlässlich „Schlängermarktes“ (auch wenn der Markt nicht stattfand) spielen konnten.

Oberdorf-Hauptmann Nico Hanselle und Unterdorf-Hauptmann Detlev Bierwirth bedankten sich für gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und freuen sich auf die geplanten Kompaniefeste in diesem Jahr. Auch die Schießabteilung inklusive Bogenschießen ist wieder aktiv

Bei den Wahlen wurde der Vorstand einstimmig gewählt und freut sich auf die weitere Amtszeit. Frank- Adolf Hanning dankt als jahrelanger Spieß der Oberdorf-Kompanie ab und wird zum Ehrenhauptfeldwebel ernannt. Als Nachfolger wird Dustin Bierwirth gewählt. Ebenfalls übergibt Jürgen Göbel sein Amt als Leiter des Bereichs Heimatpflege an Stefan Niggemeier. Als Veranstaltungen für das Jahr 2022 wurden bereits angekündigt: Osterfeuer an Ostersamstag und Maifrühshoppen im Steinbruch am 1. Mai.