Schutzwürdigkeit erneut prüfen

Historischer Verein Bielefeld will sich für Erhalt des Anker-Werks am Stadtholz einsetzen

Bielefeld

Der Historische Verein für die Grafschaft Ravensberg will sich für den Erhalt des ehemaligen Anker-Werkes am Stadtholz einsetzen. Das haben die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung am Samstag auf der Sparrenburg beschlossen.

Von Heinz Stelte