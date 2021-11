Schwan Hansi verletzt

Hansi und Hanna sind die heimlichen Stars am Ententeich nahe des Schildescher Friedhofs. Seit 2004 lebt das Schwanenpaar in dem Grünzug und zieht dort fast jedes Jahr seinen Nachwuchs groß. Allein in diesem Jahr waren es sechs Jungtiere. Groß war deshalb die Sorge, als Hansi jetzt verletzt aufgegriffen wurde. Vermutlich wurde er angefahren.

"Schon seit Jahren ist die Schwänin Hanna etwas gehandicapt", berichtet Helmut Tiekötter, Vorsitzender des Tierschutzvereins Bielefeld. Ein vermutlich schlecht verheilter Bruch hielt sie immer in unmittelbarer Nähe des Wassers. Ihr Partner Hansi hingegen besuchte auch schon mal das Wohngebiet jenseits der Straße am Pfarracker, da er dort regelmäßig gefüttert wurde. Bei solchen Unternehmungen wurde er auch von seinen Kindern begleitet.

Im vergangenen Jahr wurde die stark befahrene Straße dann einem der Jungschwäne zum Verhängnis, und nun hat es wohl Hansi erwischt. Von besorgten Bürgern informiert, rückten Mitarbeiter der Wildvogelstation des Tierheims aus und fingen den Verletzten zur Versorgung seiner schweren Verwundungen ein. Im Tierheim Bielefeld wurde der Schwan anschließend vom Tierheimtierarzt Dr. Quest medikamentös versorgt. Die Wunden wurden gereinigt und verbunden.

Helmut Tiekötter, Vorsitzender des Tierheims Bielefeld, war schon öfter im Einsatz, um Schwäne - das Foto zeigt ein Jungtier - zu retten. Foto: Tierschutzverein Bielefeld

Die Wildvogelstation des Tierheims ist für solche Aktionen befugt, hat die Genehmigung des Ordnungsamts, der Unteren Naturschaftsschutzbehörde und der Jägerschaft. Schwäne gelten als jagdbares Wild und ungenehmigtes Einfangen kann als Wilderei ausgelegt werden.



Helmut Tiekötter: „Hansi ist nach einer kurzen Behandlungs- und Beobachtungsphase in unserem Tierheim einer Auffangstation übergeben worden, die sich auf Wasservögel spezialisiert hat. Da Schwäne einander ein Leben lang treu sind, haben wir inzwischen auch Hanna eingefangen. Sie ist derzeit bei ihrem Partner. Nach Verheilung der schweren Verletzungen, werden wir das Schwanenpaar schnellstmöglich zum alten Standort zurückbringen."

Beide Schwäne wurden im Jahr 2007 von einem Mitarbeiter der Vogelwarte Helgoland beringt und können somit gut identifiziert werden.

HelmutTiekötter hat noch eine große Bitte: „Auch wenn das Füttern von Wasservögeln und -geflügel, anders als am Obersee, am See in Schildesche nicht ausdrücklich verboten ist, bleibt es prinzipiell und standortunabhängig unerwünscht. Falsche Ernährung schadet sowohl dem Wassergeflügel wie auch der Wasserqualität. Brot und dergleichen fördert zudem die Vermehrung von Ratten, was sich sicher niemand wünscht.“