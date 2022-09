Schwaney feiert einen der größten Erntedankumzüge in OWL

Altenbeken-Schwaney

Alles rund um das Handwerk und die Ernte stand am Sonntag in Schwaney im Mittelpunkt: Nachdem die Traditionsveranstaltung vergangenes Jahr noch pandemiebedingt ausfallen musste, feierte Schwaney jetzt endlich wieder den großen Erntedankumzug, an dem zahlreiche Gruppen und Vereine aus dem Ort und der Umgebung teilnahmen.

Von Kevin Müller