Schwaneyer spenden für Hochwasseropfer

Die schrecklichen Bilder der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal und in Erftstadt waren den Mitgliedern des Garde Musikkorps Schwaney noch im Kopf, als man sich dazu entschloss, eine Spendenaktion für die Opfer der Überschwemmungen ins Leben zu rufen. Und so wurde kurzerhand eine Spendensammlung während der Aktion „Musik im Dorf“ organisiert. Das Ergebnis ist hat alle Beteiligten überrascht.

Anlässlich des 120-jährigen Geburtstags der Garde spielte das Musikkorps an vier verschiedenen Orten in Schwaney. Zuerst wurde den Bewohnern und dem Personal des Pflegeheims „Am Füllenhof“ ein Ständchen gebracht, anschließend konnten die Zuhörer zunächst beim Hof Wiethaup, dann auf dem Kirchplatz und letztlich bei „Priggers Teich“ endlich wieder Blasmusik im Ort genießen.

An allen vier Stellen wurde eine Spendenbox aufgestellt, und auch noch in den anschließenden zwei Wochen konnten Spendengelder direkt beim Vorstand abgegeben oder auf ein Spendenkonto eingezahlt werden. So kam die für alle Beteiligten unglaubliche Summe von 12.777 Euro zustande.

Damit sichergestellt werden konnte, dass das Geld auch unmittelbar an die in Not geratenen Menschen in den Hochwassergebieten gelangt, nahm der Verein Kontakt zum Musikverein Erftstadt-Friesheim auf. In Friesheim war der Rotbach in wenigen Stunden über die Ufer getreten und hatte große Teile des Ortes überflutet und beschädigt.

Am 21. August machte sich dann eine Abordnung der Garde selbst ein Bild von der Situation in Friesheim und übergab im Rahmen der Veranstaltung „Friesheim unterstützt Friesheim“ die Spendengelder an Ortsbürgermeister Stephan Bremer.