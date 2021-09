Schwangere und zwei Kinder verletzt

Nach ersten Erkenntnissen war ein mit zwei Personen besetzter BMW auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Elsen unterwegs. In entgegengesetzter Richtung befuhr zur gleichen Zeit ein mit vier Insassen besetzter Seat den Heinz-Nixdorf-Ring, um an der Kreuzung zur Münsterstraße links nach Schloß Neuhaus abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ersthelfer und eine zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung leisteten Erste Hilfe-Maßnahmen und setzten einen Notruf ab, so dass die Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst um 18.20 Uhr insgesamt fünf Rettungswagen, drei Notärzte, den leitenden Notarzt und die Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmierte.

Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. Foto: Feuerwehr Paderborn

Auf Grund des Unfallgeschehens und der Aufprallgeschwindigkeit wurden fünf Personen, darunter zwei Kinder, als mittelschwer verletzt eingestuft. Die sechste Person, eine im siebten Monat schwangere Frau, wurde als schwer verletzt eingestuft. Nach einer rettungsdienstlichen Erstversorgung wurden alle Verletzen in Paderborner Krankenhäuser eingeliefert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten, sicherten die Einsatzstelle weiträumig ab und stellten den Brandschutz sicher. Ausfließende Betriebsmittel wurden mit Öl-und Chemikalienbindemittel abgestreut. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz abgeschlossen werden.