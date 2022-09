Schwarz-Grün will das Landleben erleichtern

Landespolitik kommt direkt bei den Menschen vor Ort an, ist Bianca Winkelmann überzeugt. Die CDU-Politikerin aus Rahden ist als direkt gewählte Abgeordnete für das Lübbecker Land zum zweiten Mal in Düsseldorf. Dieses Mal heißt der Koalitionspartner nicht FDP, sondern Bündnis 90/Die Grünen. Benjamin Rauer aus Hüllhorst, Neuling im Landtag, ist somit gleich Teil einer Regierungsfraktion und Ansprechpartner der Grünen nicht nur für seinen Wahlkreis, sondern für den ganzen Mühlenkreis. Er nickt, als Bianca Winkelmann sagt: „Den Koalitionsvertrag zu unterschreiben, ist nicht schwergefallen.“ Eine Bilanz nach 100 Tagen.

Warum die Rahdener Landwirtin so überzeugt vom neuen Regierungsprogramm ist, macht sie im Pressegespräch deutlich: „Noch nie sind die Kommunen so von der Landespolitik unterstützt worden, wie unter Schwarz-Gelb. Das wollen wir in der neuen Regierung fortführen.“ Winkelmann nennt als Beispiel das Sportstättenprogramm der vergangenen Jahre. „Das läuft mit neuem Schwerpunkt weiter. Jetzt wird die energetische Sanierung in den Blick genommen.“