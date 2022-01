„Schwarze Kasse war nicht neu“

Hintergrund: Weil sie entwertete Nummernschilder verkauft und von dem Erlös unter anderem Weihnachtsfeiern mitfinanziert haben, sind zwölf Mitarbeiter der Zulassungsstelle im November fristlos entlassen worden. Familienvater Rainer Renz geht damit auch ganz offen um: „Wir haben alte Nummernschilder, also einfach nur Blechschrott, in einer Kiste und später einem Container gesammelt und dann verkauft – jahrelang. Das ist jedoch nie an den Chefs vorbei geschehen und bereits seit 1974 so gewesen.“ Außerdem habe man die Kunden immer gefragt, ob sie ihre alten Nummernschilder wieder mitnehmen möchten. „Wir haben uns darüber gar keine großen Gedanken gemacht, weil es immer so gelaufen ist und sich niemand einen Vorteil verschafft hat oder jemand anderes damit benachteiligt wurde“, sagt Renz, der 22 Jahre bei der Kreisverwaltung gearbeitet hat. 17 davon in der Zulassungsstelle.

