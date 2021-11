Schwarze Kasse: Zwölf Mitarbeiter fliegen raus

In der Affäre um eine Schwarze Kasse in der Zulassungsstelle greift der Landkreis Holzminden jetzt massiv durch: Zwölf Mitarbeiter der Behörde fliegen raus. Das hat Peter Drews, Sprecher des Landkreises, auf Anfrage indirekt bestätigt. Seine Formulierung: „Wir werden zwölf Stellen neu besetzen.“

Am Mittwoch vergangener Woche sickerte die Nachricht von Vorfällen im Landkreis Holzminden langsam durch: Wegen einer Schwarzen Kasse sind zwölf Mitarbeiter der Zulassungsstelle zunächst beurlaubt worden – und weil der Landkreis die Vorfälle bei der Polizei angezeigt hatte, ermittelt seitdem auch die Staatsanwaltschaft Hildesheim. Die hatte in der vergangenen Woche von einem „nicht vierstelligen Betrag“ gesprochen, der augenscheinlich nicht ordnungsgemäß abgeführt worden sei. Landkreissprecher Peter Drews wiederum erläuterte am Donnerstag, dass es sich sehr wohl um einen deutlich höheren Betrag gehandelt habe, es da jedoch einen entscheidenden Unterschied gebe: „Die Staatsanwaltschaft ermittelt strafrechtlich, wir ermitteln arbeitsrechtlich und betrachten teils unterschiedliche Zusammenhänge.“ Ohnehin sei der genaue Betrag letztendlich irrelevant – denn: „Es gibt Grenzen in allen Bereichen – und hier ist eine Grenze überschritten worden. Deshalb sind wir als Arbeitgeber mit Vorbildcharakter gezwungen, zu handeln.“ Gerüchte, nach denen über Jahrzehnte die Schwarze Kasse mittels eines Verkaufs von entwerteten Nummernschildern für die interne Weihnachtsfeier gefüllt worden sein sollte, wollte der Landkreis derweil nicht bestätigen.