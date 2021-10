Schwarzwild soll verstärkt bejagt werden

Die Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Ahlsen-Reineberg sind kürzlich in der Wiehen-Therme zusammengekommen. Es ging auch um die Jagd auf Wildschweine.

Vorsitzende Ilse Nagel konnte 13 stimmberechtigte Jagdgenossen begrüßen, die über eine jagdbare Fläche von knapp 120 Hektar verfügen. Zuletzt trafen sich die Genossen im Frühjahr 2019.

Jagdpächter Günter Brettholle führte aus, dass aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 Gesellschaftsjagden untersagt waren. Eine Ausnahme gab es für eine Schwarzwildjagd zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest. In diesem Jahr sind nun wieder Gesellschaftsjagden zugelassen und die Bejagung von Rehwild – insbesondere von Böcken – wurde in Staatswäldern bis zum 15. Januar 2022 ausgedehnt, um den Verbiss an nachwachsenden Bäumen zu verringern.

Der Privatwald ist von dieser Regelung ausgenommen, so dass der Jagdpächter hier für die kommenden Jahre größere Herausforderungen sieht, um junge Bäume zu schützen. Auch ist die Jägerschaft angehalten, Schwarzwild zusätzlich zu bejagen.

Insgesamt kann Günter Brettholle von einem guten bis sehr guten Wildbestand berichten. Das Niederwild ist mit Hasen und Fasan in größerer Anzahl im Revier vorhanden, ebenso der Rehwildbestand. Rebhühner und Kaninchen wie auch Gänse sind hingegen nicht zu finden.

Der Fuchs-, Dachs- und Elsternbestand befindet sich auf normalem Niveau, so der Jagdpächter. Auch sind Krähen vorhanden, die sich aber nicht im hiesigen Raum festsetzen. Es wurde kein Wolf gesichtet. Probleme bereiten die Waschbären, die sich nach wie vor stark vermehren.

Um dem Weißstorch einen attraktiven Nistplatz bieten zu können, soll das Storchennest mit einer neuen Einlage bestückt werden. Das Nest war im Mai nur für wenige Tage besetzt.

Das Schwarzwild kommt von Norden über das Wiehengebirge, hat 2020 aber kaum Schaden angerichtet, berichtet der Jagdpächter: „Die Bejagung gestaltet sich schwierig, da die Schwarzkittel die sich bietenden natürlichen Deckungsmöglichkeiten exzellent ausnutzen.“

Durch Freizeitaktivitäten der Spaziergänger, die abseits der Wege – oftmals mit freilaufenden Hunden – durch das Revier stöbern, kommt es zu sehr starken Störungen im Revier. „Obwohl auch im Außenbereich Leinenzwang angeordnet ist, wird diese Regel missachtet“, sagt Brettholle.

Am Ende der Sitzung wurden die Jagdgelder 2019/ 2020 und 2020/2021 vom Kassenführer ausgezahlt.