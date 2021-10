„Schweigen war gestern“ – das Klostermuseum in Dalheim bloggt

Das gab der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Freitag in Münster bekannt. Berichtet werde unter anderem über teuflische Bünde, klösterliche Gartenbaukunst und vergängliche Farben in Leonardo da Vincis letztem Abendmahl.

Das Kloster Dalheim ist ein ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift bei Lichtenau im Kreis Paderborn. Es wurde im 15. Jahrhundert gegründet, nach der Säkularisation 1803 aufgelöst und als Gutshof genutzt. Seit 2007 beherbergt die Anlage das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur.

www.blog.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org/de