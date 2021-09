Schwer verletzt nach Sturz mit dem Rad

Ein 65-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend in Hövelhof gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Radfahrer war ohne Helm unterwegs.

65-Jähriger kommt in Hövelhof in einer Rechtskurve zu Fall

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr der Mann am Freitag gegen 19.45 Uhr an der Straße Allee den gepflasterten Radweg. Wie Zeugen berichteten, kam der Mann in einer leichten Rechtskurve zu Fall. Aufgrund seiner erlittenen Kopfverletzungen wurde der 65-Jährige von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert.