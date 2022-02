Paderborn

Der Skulpturengarten von Wilfried Hagebölling wird in diesem Jahr 20, aber das Jubiläumsjahr hat nicht gut angefangen. „Da entwickelt und pflegt man einen Garten so lange und dann das – das ist nicht schön“, sagt der Bildhauer und blickt auf die Spur der Zerstörung, die der Orkan Ende vergangener Woche auf dem ein Hektar großen Gelände in Sennelager hinterlassen hat.

Von Dietmar Kemper