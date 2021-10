Schwere Zeiten für die Steuerzahler

Die Steuerzahler haben damit gerechnet: Die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden wegen der Kosten durch die Pandemie für sie teuer. Einen ersten Vorgeschmack gibt es im kommenden Jahr. In Paderborn werden voraussichtlich die Grundsteuern für Immobilienbesitzer und Landwirte steigen. So lautet zumindest der Vorschlag der Verwaltung, dem die Politik noch zustimmen muss.

Und auch die Wirtschaft wird ihren Anteil leisten müssen, damit möglichst viel von dem was notwendig oder wünschenswert ist gestemmt werden kann. Was konkret finanziert werden soll, werden die Haushaltsberatungen der Fraktionen in den kommenden Wochen bis zum Jahresende zeigen. Kurz vor Weihnachten soll der Finanzplan 2022 dann verabschiedet werden.