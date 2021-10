Schwerer Unfall auf B1: 20-Jährige gerät in den Gegenverkehr

Nach einem schweren Autounfall, der zwei verletzte Personen forderte, musste die B1 am Dienstagmorgen bei Paderborn in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Abschlussmeldung: 13. Oktober, 11.02 Uhr. Die Polizei hat nun in einer Pressemitteilung weitere Details zu dem Autounfall auf der B1 genannt, der sich am frühen Morgen im Bereich Paderborn-Marienloh ereignet hatte. Eine 20-jährige Bielefelderin war gegen 6 Uhr mit ihrem VW-Polo auf der besagten Bundesstraße aus Bad Lippspringe kommend unterwegs. Die junge Autofahrerin geriet nahe der Anschlussstelle Diebesweg in den Gegenverkehr, wo sie schließlich frontal mit einem entgegenkommenden Autofahrer (60) aus Delbrück kollidierte.

Die 20-Jährige aus Bielefeld und der aus dem Kreis Paderborn stammende Mann wurden beidem Unfall auf der B1 schwer verletzt. "Sie mussten von der Feuerwehr aus den Autos befreit werden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser", berichtet die Polizei. An den beiden Autos entstand jeweils Totalschaden, der insgesamt auf rund 12.000 Euro geschätzt wird.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gleichzeitig kümmerten sich die Feuerwehrleute um ausgelaufene Betriebsstoffe und reinigten die Fahrbahn. Wegen Bergungsarbeiten musste die B1 für zwei Stunden komplett gesperrt werden. In Fahrtrichtung Paderborn hatte sich zudem noch ein Auffahrunfall ereignet. Verletzte gab es dabei nicht aber es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Polizei Paderborn hebt Vollsperrung der B1 auf

Update: 13. Oktober, 8.22 Uhr. Die Vollsperrung der B1 wurde soeben aufgehoben, wie die Polizei via Twitter mitteilte. Im Bereich der Einsatzstelle kommt es jedoch noch zu Verzögerungen, weil sich der Stau noch auflösen muss. In Richtung Paderborn und in Richtung Bad Lippspringe müssen Verkehrsteilnehmer daher weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Details zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.

Die B1 ist wieder frei. — Polizei NRW PB (@polizei_nrw_pb) October 13, 2021

Unfall auf B1 löst Sperrung zwischen Paderborn und Bad Lippspringe aus

Erstmeldung: 13. Oktober, 7.52 Uhr. Nach Polizeiangaben sind am frühen Mittwochmorgen (13. Oktober) aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos auf der B1 frontal kollidiert. "Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt", sagte Polizeisprecher Michael Biermann unserer Redaktion. Die Bundesstraße ist zwischen Paderborn und Bad Lippspringe aktuell in beide Richtungen komplett gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Im Rückstau hat sich bereits ein weiterer Unfall ereignet, berichtet die Polizei.

Paderborn: Vollsperrung der B1 sorgt für Stau

Ortskundige Autofahrer sollten die Unfallstelle auf der B1 derzeit lieber weiträumig umfahren. Die Bundesstraße ist in Richtung Paderborn ab der Anschlussstelle Bad Lippspringe dicht und in der Gegenrichtung ist sie ab der Auffahrt Diebesweg gesperrt.

Auf dem Google-Maps-Kartenausschnitt ist die Unfallstelle auf der B1 bei Paderborn eingezeichnet. Foto: Google Maps (Screenshot)

Wie lange die Bergungsarbeiten andauern, ist noch nicht klar. Paderborns Polizeisprecher Michael Biermann schätzt, dass die B1 noch mindestens bis 8.30 Uhr voll gesperrt bleibt. Auf Twitter informieren die Einsatzkräfte über das laufende Geschehen. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang folgen in Kürze.