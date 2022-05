Vorfahrt genommen: Fünf Verletzte nach schwerem Unfall in Borgentreich

Die Einsatzkräfte wurden am Samstag gegen 22 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Ein silberner Opel Astra war laut Polizei auf der Bundesstraße 241 von Borgentreich kommend in Richtung Hohenwepel unterwegs. Es saß ein Mann am Steuer. Zeitgleich habe ein schwarzer VW Golf die Kreuzung überquert und dem Opelfahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zu einer Kollision im Frontbereich. „Ob die Fahrerin im VW, in dem drei weitere Personen (zwei Männer und eine Frau) gesessen haben, geradeaus in Richtung Großeneder oder nach links in Richtung Hohenwepel wollte, muss noch geklärt werden“, so ein Polizeisprecher vor Ort.

Feuerwehren aus der Region, unter anderem aus Warburg und einigen Ortschaften, rückten mit etwa 60 Kräften an, um die Verletzten aus den Fahrzeugen zu bergen. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, um die insgesamt fünf verletzten Personen (zum Teil schwerstverletzt) ins Krankenhaus zu fahren. Über das Alter und den Wohnort der Verletzten konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen. Die Bundesstraße 241 war mehr als zwei Stunden lang voll gesperrt. Die beiden Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.