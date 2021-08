Schwerer Unfall in Jöllenbeck

Im Bielefelder Ortsteil Jöllenbeck hat sich am Sonntagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Der Rettungshubschrauber Christoph 13 kam zum Einsatz. Bei dem Unfall wurde ein 50-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Einmündung Jöllenbecker Straße / Deliusstraße. Beteiligt war nach ersten Informationen ein Krad und ein Pkw. Die Jöllenbecker Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Nach Angaben der Polizei wollte der 39-jährige Fahrer eines Ford Kuga aus Hüllhorst gegen 13.25 Uhr von der Deliusstraße aus nach links in die Jöllenbecker Straße einbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der auf der Jöllenbecker Straße stadtauswärts hinter einem BMW fuhr, der seinerseits in die Deliusstraße abbog. Der Ford-Fahrer nahm offenbar irrtümlich an, die Straße sei hinter dem abbiegenden BMW frei. Das Motorrad krachte in die hintere Seite des Ford, der Kradfahrer wurde dadurch gegen das Auto geschleudert.

Der Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus Gilead I, die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.