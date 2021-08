Schwerer zu finden als Hogwarts

Fünf Comedians begeistern das Publikum beim „Comedy im Wald“ auf der Kahle-Wart-Bühne in Hüllhorst

Hüllhorst-Oberbauerschaft

Lange haben sie darauf gewartet, am Freitagabend war es endlich so weit: Nach einem Countdown aus dem Off begrüßte Alain Frei die 300 Zuschauer auf der Kahlen Wart zu „Comedy im Wald“. Das Programm des smarten Schweizers und seiner vier Mitstreiter sollte bereits im Frühsommer 2019 auf der Freilichtbühne gastieren, wurde aber coronabedingt um ein Jahr verschoben.

Von Ria Stübing