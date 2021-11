„Schwerlastverkehr über Höxter umleiten“

„Vom Lkw-Durchgangsverkehr sind neben Fürstenau unsere Nachbarorte ­Bödexen und Albaxen ebenfalls betroffen. Deshalb soll die Sperrung der Landstraße zwischen der Abfahrt von der B239 Richtung Gewerbegebiet Fürstenau und in Albaxen an der Einmündung Hansastraße verlaufen“, führte Ortsausschussvorsitzender Ferdinand Welling von der UWG auf Anfrage dieser Zeitung aus. Damit kommt der Ausschuss dem Vorstoß der CDU nach, die sich für die Sperrung der Landstraße stark gemacht hatte. „Es gibt eine kleine Änderung gegenüber dem von der CDU formulieren Beschlussvortrag, weil wir auf das zulässige Gesamtgewicht von zwölf Tonnen verzichtet haben“, so Welling. Eine Längenbeschränkung mache bei Lastkraftwagen mehr Sinn. Der Ortsausschuss Bödexen habe sich bereits für eine Sperrung in dem Bereich ausgesprochen. In der nächsten Ortsausschusssitzung werde das wohl auch in Albaxen geschehen.

