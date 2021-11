Schwierige Standortsuche

Die Suche nach einer geeigneten Fläche für einen Mountainbike-Parcours in Beverungen gestaltet sich schwierig. In der Kernstadt konnte bislang kein geeignetes Areal gefunden werden.

Einen Mountainbike-Parcours wie hier in Bielefeld wünschen sich auch Jugendliche in Beverungen.

Diese Botschaft überbrachte Bürgermeister Hubertus Grimm in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Familie und Bildung.

Ob es möglicherweise in den Ortschaften in Plätzchen für den Parcours gibt, blieb in der Sitzung zunächst offen. Man verständigte sich am Ende aber darauf, über die Bezirksausschussvorsitzenden eine entsprechende Anfrage zu stellen und das Projekt so weiter zu verfolgen.

Jugendliche äußern den Wunsch beim Bürgermeister

Die FDP hatte vor einem Dreivierteljahr mit dem Antrag zum Mountainbike-Parcours einen Vorschlag von Schülern aufgegriffen, die im Vorfeld des Kommunalwahlkampfs diese Idee bei einem Gewinnspiel der Partei unterbreitet haben. Unabhängig davon waren Jugendliche mit dem Wunsch nach einer BMX- und Mountainbikestrecke auch bei Bürgermeister Hubertus Grimm vorstellig geworden.

Aus 15 bis 20 Jugendlichen bestehe diese Gruppe, berichteten Felix Berg (16) und Pascal Schünemann (15) stellvertretend für die Gruppe im Ausschuss. Beide erklärten sich grundsätzlich auch mit einer Strecke in einem Stadtteil einverstanden. „Für uns müsste sie aber gut mit dem Fahrrad erreichbar sein“, sagte Felix Berg.

Kein Privatgelände gefunden

In Beverungen habe es von Privatleuten, deren Flächen für die Strecke in Frage gekommen wären, nur Absagen gegeben, berichtete der Bürgermeister im Ausschuss. Direkt am Weserradweg sei der Parcours aus Gründen des Hochwasserschutzes nicht genehmigungsfähig, das gleiche gelte für den Stadtwald. Grimm nahm außerdem die Haftungsfrage in den Blick. Die Stadt könne die Trägerschaft für eine solche Strecke nicht übernehmen. Das Risiko auch schwerer Verletzungen sei nicht zu unterschätzen, erinnerte Grimm an einen Fall in Höxter, bei dem ein Junge auf der Mountainbikestrecke unterhalb des Berufskollegs verletzt wurde. Denkbar ist nach Einschätzung des Bürgermeisters aber, dass ein Verein die Trägerschaft übernehme. Die Jugendlichen fassten den Wassersportverein ins Auge und kündigten Gespräche an.

Bedenken äußerte Roger van Heynsbergen (SPD). Er betonte, dass der Rat gerne etwas für Jugendliche tue. Beim Mountainbike-Parcours müsse aber abgewogen werden, ob das Verhältnis der Investitionen zur tatsächlichen Nutzung passe. Die Jugendlichen vertraten die Ansicht, dass solch ein Gelände sicher gut genutzt werden, wenn es erst einmal da sei.