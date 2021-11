Schwimmer bleiben auf dem Trockenen

Schlechte Nachrichten gab es im Immobilienausschuss zum Zustand des derzeit geschlossenen Schwimmbads in Schnathorst. Den Anforderungen in Pandemie-Zeiten allein die Lüftung betreffend hält es nicht Stand.

In der Ilex-Halle herrschte nach dem Fachvortrag des ausgewiesenen Bäderexperten, der in 30 Jahren bundesweit unzählige Schwimmeinrichtungen begutachtet hat, Frustration. Auch die Einwohner, die wegen des Tagesordnungspunktes an der Sitzung teilnahmen und wohl noch immer gehofft hatten, dass es eine nicht allzu ferne Lösung geben könnte, wirkten resigniert. Die Ausführungen des Referenten seien eindeutig gewesen, merkte eine Zuhörerin an.