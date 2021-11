Schwimmunterricht ist so wichtig

Delbrück

Seit etlichen Monaten schon ist das in die Jahre gekommenen Sennebad in Hövelhof geschlossen: Schwimmfreunde, Schwimmsportler und der Schwimmunterricht der Schulen sitzen auf dem Trockenen. Nachdem nun der gemeinnützige „Bau- und Förderverein für das Sennebad“ das Heft in die Hand genommen hat und den Bau eines neuen Hallenbades übernehmen möchte (eine Entscheidung hierüber soll in der Sitzung des Gemeinderates am 9. Dezember fallen), sind wichtige Weichen gestellt, dass in wenigen Jahren wieder ein Hallenbad zur Verfügung stehen kann.

Von Jürgen Spies