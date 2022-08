Schwungvoll mit Hut und Stiefel

Endlich wieder Leben auf dem Holter Kirchplatz – und Musik auf Schritt und Tritt. Schwungvoll, spritzig, bunt und vielseitig hat sich das Familienfest „Summertime“ am Sonntag eindrucksvoll zurück gemeldet. Die Organisatoren der Holter Ortsgemeinschaft verstehen es, mit ihren Gästen zu feiern.

Auch der Wettergott spielte mit und ließ das Comeback zu einem geselligen Ereignis werden. Unter brennender Sonne war am Sonntag im Holter Ortszentrum ordentlich was los. Wolfgang Gerbig ist guter Dinge: „Wir freuen uns sehr, dass Summertime nach lange Pause endlich wieder gibt. Das Publikum ist ein anders als bei den Abendmärkten. Schön, dass viele Familien mit kleinen Kindern gekommen sind“, sagt der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft und schickt gleich noch ein Lob an Frank Fortkord für die „hervorragende Organisation des Kinderflohmarktes“ hinterher.