Sechs Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei Schwerpunktkontrollen mit dem Fokus auf der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer hat die Polizei am Montag in Paderborn und Hövelhof bei sechs Fahrern Anzeichen von Drogeneinfluss festgestellt – vier hatten keinen Führschein. Bei der Hälfte aller überprüften Fahrzeuge gab es Beanstandungen, oftmals betraf es den gewerblichen Verkehr. In zehn Fällen war die Fahrt für die Kontrollierten an Ort und Stelle beendet.

Schwerpunktkontrollen der Polizei in Paderborn und Hövelhof

Am Vormittag kontrollierten die Einsatzkräfte zunächst in Paderborn auf Straßen mit Nähe zur A33. Innerhalb nur einer Stunde fielen vier Berufskraftfahrer mit Anzeichen von Drogenkonsum auf. Die Vortests bestätigten den Verdacht, sodass die Männer – ein 26-jähriger und ein 34-jähriger aus dem Kreis Paderborn sowie ein 26-jähriger Bielefelder und ein 21-Jähriger aus dem Kreis Lippe – mit zur Blutprobe mussten. Gegen den jungen Lipper war bereits ein Fahrverbot wegen Fahren unter Drogeneinwirkung verhängt worden, sodass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen die Betroffenen wurden Bußgeld- beziehungsweise Strafverfahren eingeleitet. Weiterfahren durften sie nicht. Ebenso mussten vier Lieferwagen aufgrund von Mängeln stehenbleiben. Entweder passte die Profiltiefe der Bereifung nicht oder die Ladung war nicht vorschriftsmäßig gesichert. In einem Fall wurde die Weiterfahrt wegen scharfer Kanten aufgrund eines Unfallschadens untersagt.

Mangelhaft gesicherte Ladung

Am frühen Nachmittag verlegten die Einsatzkräfte die Kontrollorte nach Hövelhof. Schon auf der Anfahrt geriet ein 33-jähriger Salzkottener mit einem 3,5-Tonner auf der Münsterstraße in ihr Visier. Auch hier bestätigte sich der Verdacht, dass der Berufsfahrer unter Drogeneinfluss stand. In Hövelhof stoppte die Polizei einen 42-jährigen Autofahrer aus Bielefeld, der wegen Drogenverdachts mit zur Blutprobe musste. Ein 33-jähriger Bielefelder war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn sowie gegen die Fahrzeughalterin laufen jetzt Strafanzeigen. Drei weitere gewerblich tätige Fahrer führten die vorgeschriebenen Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten nicht mit. Zudem fielen weitere Transporter mit mangelhaft gesicherter Ladung auf. Darüber hinaus stoppten die Einsatzkräfte mehrere Autofahrer wegen Verstößen gegen Überholverbote oder die Gurtpflicht.