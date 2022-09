Sechs Jahre im Dienst

Mit einer feierlichen Messe ist Pastor Johannes Epkenhans am Sonntagmorgen von seinem aktiven Dienst in der St.-Johannes-Gemeinde verabschiedet worden. Pastor Epkenhans zelebrierte die Messe selbst. Dabei wurde er von Pfarrer Karl Josef Auris, dem Leiter des Pastoralen Raumes am Ölbach, als Konzelebranten begleitet.

Eine große Schar an Messdienern und Fahnenabordnungen bereicherten den Gottesdienst. Es waren viele Gläubige aus dem gesamten Pastoralen Raum gekommen, um sich von Pastor Epkenhans zu verabschieden.

Auch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und seine Frau Natascha nahmen an der Feier teil. Am Ende der Messe bedankten sich der stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Ulrich Mersch Justus und Lydia Hasselmeyer vom Ortsrat Sankt Johannes Stukenbrock bei Pastor Epkenhans für seinen sechsjährigen Dienst als Pastor im Pfarrverbund von Schloss Holte-Stukenbrock.

Pfarrer Auris schloss sich mit seinen Dankesworten an. Er hob hervor, dass Johannes Epkenhans und er bereits sechs gemeinsame Jahre während ihrer Priesterausbildung verbracht hätten und nun sechs weitere Jahre gemeinsam im Pastoralen Raum am Ölbach zusammengearbeitet haben.

Nach der Messe gab es für jeden die Gelegenheit, sich persönlich von Pastor Epkenhans zu verabschieden. Der gleichzeitig stattfindende Kirchenkaffee, ausgerichtet von der St.-Johannes-Schützenbruderschaft, bot dafür den richtigen Rahmen.

Pfarrer Auris kündigte an, dass Nachfolger Pater George am 16. Oktober in der St.-Johannes-Baptistkirche in sein Amt eingeführt werden soll.