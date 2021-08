Sechs neue Corona-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt am Sonntag gemeldet. Sie verteilen sich auf die Städte Bad Driburg (3), Höxter (2) und Marienmünster (1).

Die Zahl der aktiv Infizierten stiegt auf 48 (+2), die Sieben-Tages-Inzidenz auf 21,4. In Beverungen gab es am Sonntag keinen bestätigten Corona-Fall mehr, so dass die Weserstadt neben Borgentreich als einzige als coronafrei galt.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 5 (+2 im Vergleich zu Samstag) aktiv Infizierte, drei Neuinfektionen, Inzidenz 21.

Beverungen: 0 (-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 0.

Borgentreich: keine aktiven Infektionen.

Brakel: 10 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 55,5.

Höxter: 13 (+1) aktiv Infizierte, zwei Neuinfektionen, Inzidenz 14.

Marienmünster: 2 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 20,2.

Nieheim: 2 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 16,6.

Steinheim: 11 (-1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 55,1.

Warburg: 4 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 17.

Willebadessen: 1 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 0.