Sechs Neuinfektionen mit dem Corona-Virus

Im St.-Ansgar-Krankenhaus wurden am Dienstagmittag 16 Corona-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Zwei Infizierte mussten künstlich beatmet werden. Sieben Patienten lagen im Rochus-Hospital in Steinheim auf der Normalstation, fünf im Helios-Klinikum in Warburg und einer im Krankenhaus in Bad Driburg.

Blick in die Städte

Bad Driburg:68 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 175.

Beverungen: 43 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 161.

Borgentreich: 16 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 82.

Brakel: 59 (-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 168.

Höxter: 86 (-2) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 116.

Marienmünster: 6 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 20.

Nieheim: 5 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 50.

Steinheim: 40 (-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 182.

Warburg: 43 (+/-0) aktiv Infizierte, zwei Neuinfektionen, Inzidenz 131.

Willebadessen: 8 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 61.