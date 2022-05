Sechs Personen für großes Engagement geehrt

Bürgermeister Uwe Gockel stellte die Veranstaltung unter das Zitat von Anne Frank: „Wie wunderbar ist es doch, dass niemand auch nur einen einzigen Augenblick warten muss, bevor er beginnen kann, die Welt zu verbessern.“ Ihre Gedanken passen gut zu dem ehrenamtlichen Engagement, das im Mittelpunkt der kleinen Feierstunde stand. Die Aufgabenfelder und Tätigkeiten mögen alltäglich erscheinen, aber ihre Leistungen haben doch etwas Besonderes gemeinsam: Sie sind ein kleiner Beitrag, die Welt zu verbessern – wie es Anne Frank auf den Punkt gebracht hatte.

Gertrud Kuhn

Die erste Ehrung ging in den Ortsteil Dörenhagen an Gertrud Kuhn, besser bekannt als „Trude“ Kuhn. Sie gehört zu den ehrenamtlichen Aktivposten in Dörenhagen. Gertrud Kuhn hat in den vergangenen Jahrzehnten das Leben, besonders für Kinder und Familien in Dörenhagen, um zwei ganz wichtige Einrichtungen bereichert: Die Betreuung der Montessorischule (heute OGS), sowie die Katholische öffentliche Bücherei. Gertrud Kuhn war bereits bei den Planungen und Bauarbeiten der Bücherei involviert. Mit Gründung der Bücherei übernahm sie die Leitung sowie die Leitung der ehrenamtlich tätigen Personen, die sich für die Bücherei engagieren. Die Verantwortung für die Bücherei hat sie bis zum heutigen Tag inne und somit entscheidend zur positiven Entwicklung der Einrichtung beigetragen.

Franz-Xaver Steger

Die zweite Ehrung ging nach Schloss Hamborn zu Franz-Xaver Steger. Er setzt sich seit 2011 als Rentner und ehemaliger Mitarbeiter der Klinik ehrenamtlich für die Reha-Klinik ein und ist zu einem unverzichtbaren Ansprechpartner für die Menschen geworden, die sich in Schloss Hamborn zur Genesung während ihrer Reha-Maßnahme aufhalten. So organisiert Franz-Xaver Steger im Rahmen des Kulturkreises des Hauses große Teile der Kulturarbeit, indem er künstlerische Programme erarbeitet, Künstlerinnen und Künstler einlädt, die gesamte Organisation übernimmt und bei der Durchführung der Veranstaltungen tatkräftig unterstützt. Ferner führt er, ebenfalls ehrenamtlich, Wanderungen durch Schloss Hamborn und leitet verschiedene Kurse.

Martin Schumacher

Die dritte Ehrung ging in den Ortsteil Alfen an Martin Schumacher. Seine große Liebe und sein Herzblut hängen zweifellos seit frühester Jugend an der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft, der Feuerwehr und den Aktivitäten im Spielmannszug. Seit sehr vielen Jahren widmet er sich intensiv und zuverlässig der Ausbildung des Nachwuchses im Spielmannszug, spielt selbst Piccoloflöte und steht dem Spielmannszug als Tambourmajor vor. Im Schützenverein ist er ebenfalls ein Aktivposten, der sich um unzählige Belange kümmert – besonders in der Alfener Gemeindehalle in seinem Fachgebiet der Elektrotechnik. Lange Zeit war er im Alfener Löschzug in führender Position tätig. Seine Hilfe und Fachkenntnis wird auch von anderen Gruppierungen und Vereinen in Anspruch genommen. Zu erwähnen sind hier besonders die Karnevalsgruppe der KFD und die Caritaskonferenz. Auch der Kirchengemeinde St. Walburga Alfen steht er auf Anfrage immer und sofort mit Rat und Tat zur Seite.

Achim Fahney und Bernhard Vogt

Beendet wurden die Ehrennadelverleihungen mit zwei Männern aus Nordborchen: Achim Fahney und Bernhard Vogt. Achim Fahney ist im Jahr 1975 in die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Nordborchen eingetreten. 1988 begann er mit der Vorstandsarbeit als Unteroffizier in der Gruppe Remmert. 1996 wurde er zum Kompanie-Leutnant und 2020 zum Hauptmann gewählt. Dieses Amt hatte Achim Fahney nur ein Jahr lang inne bevor er dann in die Position des Oberst-Leutnants wechselte. In der Zeit von 2008 bis 2020 übernahm Achim Fahney als Oberst und 1. Brudermeister an vorderster Front Verantwortung für die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Nordborchen. Somit leistete Achim Fahney insgesamt 32 Jahre Vorstandsarbeit in der Bruderschaft. Während seiner Amtszeit lag ihm besonders die Jugend der Bruderschaft am Herzen, was vor allem durch die Neuaufstellung der Jungschützenabteilung zum Ausdruck kam. Weiterhin führte er die Nikolausfeier in der Gemeindehalle als festen Termin im Jahreskalender ein. Auch in der Freiwilligen Feuerwehr, im Löschzug Nordborchen ist Achim Fahney seit 1982 und somit seit fast 40 Jahren im Einsatz für seine Mitmenschen.

Bernhard Vogt ist im Jahr 1982 in die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft eingetreten und somit seit 40 Jahren Mitglied. Er war von 1997 bis 2003 Unteroffizier der Gruppe Ortberg und von 2003 bis 2020 Oberst-Adjutant der Bruderschaft. 23 lange Jahre stand er somit im Vorstand für die Belange der Bruderschaft in der Verantwortung. An vielfältigen Projekten hat er mit großem Engagement mitgewirkt. Hier sind besonders der neu errichtete Schießstand und seine Mitarbeit bei den Vorbereitungen zum Jubelfest im Jahr 2015 zu erwähnen. Ein weiterer Verein, der Bernhard Vogt sehr am Herzen lag, ist der Karnevalsverein Nordborchen. Hier war er im Vorstand über einen Zeitraum von acht Jahren als Festhallendirektor aktiv. Auch die Veranstaltungen des Frauenkarnevals wurden von ihm begleitet. Aufgrund seines handwerklichen Geschicks ist er zudem auch noch Ansprechpartner für viele Nordborchener Vereine und Gruppen und hilft auch dort, ohne zu zögern.

Achim Fahney und Bernhard Vogt bereichern auch den Borchener Adventsmarkt mit ihrem Flammkuchenstand, der seit Jahren zu einem Magneten für die Besucher geworden ist.

Henrik Bulla

Der Jugendpreis wurde Henrik Bulla verliehen. Neben seiner Einbindung in die verschiedenen Mannschaften bringt er sich aktiv in die Jugendarbeit des SC Borchen ein und ist seit Herbst 2016 Mitglied im Jugendvorstand. Er hat „SCB JugendInForm“ als zentrales Informationsmedium weiterentwickelt und seit 2017 eigenständig verfasst. Darüber hinaus ist er für die Pressearbeit zu den Jugendturnieren zuständig und unterstützt die einzelnen Mannschaften in der Berichterstattung. Henrik Bulla hat maßgeblich an der Konzeption und Umsetzung des neuen Vereinsheftes „Einwurf“ der Fußballer des SC Borchen beigetragen. Auch war er maßgeblich an der Realisierung des Internetauftritts beteiligt und verantwortet die Social-Media-Aktivitäten auf der Internetseite und auf Facebook. Die Fußballjugend feierte 2021 das 50-jährige Jubiläum. Coronabedingt konnten viele Aktivitäten nicht durchgeführt werden. Henrik Bulla war Ideengeber, Antreiber, Koordinator und Redakteur der 120 seitigen Festschrift der Fußballjugend.