Sechs Spaziergänger müssen 150 Euro zahlen

Hunderte Teilnehmer von Anti-Corona-Demo in Paderborn verstoßen gegen Maskenpflicht, Konsequenzen hat es aber für die wenigsten

Während bei der Anti-Corona-Demo am Montagabend in Salzkotten die knapp 80 Teilnehmer wie vorgeschrieben einen Mundschutz trugen, hielt sich zeitgleich in Paderborn beim Montags-Spaziergang kaum ein Teilnehmer daran. Wie berichtet, gingen 1500 Impfgegner und Corona-Skeptiker auf die Straße. Eine Woche zuvor waren es noch 2500 gewesen.