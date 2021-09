Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Paderborn-Elsen sind am Freitagabend sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Elsen gerufen. Auf der Straße Elser Hude war es in Höhe des Abzweiges Holzweg zu einem Unfall gekommen, an dem drei Autos beteiligt waren. Zwei in Richtung Wewer fahrende Fahrzeuge kollidierten in einer langgezogenen Linkskurve mit einem entgegenkommenden Wagen. Von den Insassen der drei Autos, insgesamt acht Personen, wurden sechs verletzt.

Zwei schwer verletzte Patientinnen wurden unmittelbar vom ersteintreffenden Rettungsdienst versorgt. Die weiteren Verletzten und Betroffenen wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr betreut, bis zusätzliche Rettungswagen eintrafen. Ein Notarzt übernahm in den ersten Minuten des Einsatzes die Sichtung aller Patienten und koordinierte deren Versorgung. Nachdem ausreichend Rettungswagen an der Einsatzstelle vorhanden waren, konnten alle Verletzten in Paderborner Krankenhäuser transportiert werden.