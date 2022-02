Sechs Windräder sollen 16 alte ersetzen

Warburg/Borgentreich

Der Projektentwickler ABO Wind (Wiesbaden) plant in Kooperation mit der GLS Energie AG (Bochum) das Repowering des Windparks “Auf der Höte“ bei Daseburg an der Landesgrenze zu Hessen. Dies teilt ABO Wind nun in einer Presseerklärung mit.

Von Ralf Benner