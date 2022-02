Sechsmal Keller, einmal Kirchplatz

Angesichts der Pandemie gelten strenge Vorschriften. An den Veranstaltungen im Gewölbekeller an der Ostertorstraße können nur vollständig geimpfte oder genesene Personen teilnehmen, die zusätzlich das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests vorlegen können. Für Personen mit Auffrischimpfung (Booster) entfällt die zusätzliche Testpflicht bei dieser 2G-Plus-Regelung.

Los geht es am Samstag, 12. Februar. Der Abend steht unter dem Motto „The Rick Hollander Quartet is Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band“. Im Programm des Jazzclubs heißt es dazu: „Erstaunlich! Dieses Wort beschreibt am besten, was The Rick Hollander Quartet featuring Brian Levy erreicht haben. Mit zwei von der Kritik gefeierten Alben – „On The Up And Up“ und „The Best Is Yet To Come“ – und zwölf Tourneen durch Europa und die USA bereitet sich das Ensemble derzeit auf sein bisher ambitioniertestes Projekt vor: eine 24-Städte-Japan-Tour.“

Das Rick Hollander Quartet featuring Brian Levy tritt am Samstag, 12. Februar, im Gewölbekeller auf. Foto: Rick Schwager

„Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos“ heißt es am Mittwoch, 9. März. Zu Gast sind drei der namhaftesten Musiker Australiens, die sich zusammen mit Hopkins durch das Great American Songbook „from Frank Sinatra to Django Reinhardt and beyond“ swingen, was das Zeug hält.

Das International Hot Jazz Quartet mit Engelbert Wrobel macht am Mittwoch, 30. März, Station in Lübbecke. Es gehört zu den renommiertesten Ensembles für traditionellen Jazz der 1920er bis 1950er Jahre. Dabei serviert die Band diese Art der Musik in zeitgemäßer Form, die auch der jüngeren Generation von Jazzliebhabern Appetit auf mehr machen dürfte.

Marcia Bittencourt, Michael Arlt, Dudu Penz und Portinho geben sich am Samstag, 9. April, die Ehre. In der Ankündigung heißt es: „Eine hervorragende brasilianische Sängerin mit einer tollen Bühnenpräsenz und dem Draht zum Publikum trifft auf ein drei Generationen umspannendes Trio, das diese Musik lebt. Die vier präsentieren die ganze Bandbreite brasilianischer Musik mit großer Leichtigkeit: mal rhythmisch und tanzend, mal nachdenklich und kammermusikalisch.“

Die Jazz-Group Lübbecke lädt am Pfingstmontag, 6. Juni, zu einem Benefizkonzert für die Sanierung von St. Andreas auf den Kirchplatz ein. Foto: Michael Biermann

Bernhard Schüler (Klavier), Omar Rodrigues Calvo (Bass) und Tobias Schulte (Schlagzeug) sind Triosence, zu erleben am Samstag, 30. April, mit ihrem Programm „Scorpio Rising“. „Der neue Meilenstein in Sachen Jazztrio“, ein unter die Haut gehendes Highlight“ und „Exempel für musikalische Dreieinigkeit“ sind nur einige der Pressestimmen, die das Trio seit seiner Gründung 1999 feiern.

Zum Open-Air-Benefizkonzert für die Kirchensanierung von St. Andreas lädt die Jazz-Group Lübbecke am Pfingstmontag, 6. Juni, nach dem Gottesdienst auf den Kirchplatz ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Jazz-Group gehört zu den langlebigsten Jazzbands der Region, möglicherweise sogar in ganz Deutschland Als die im April 1960 gegründeten „Wall Street Jazzmen“ Ende 1972 umbesetzt werden mussten, gab man sich ab 1973 den Namen „Jazz-Group Lübbecke“ und drückte mit dem neuen Namen einen Wandel des Musikstils aus. Seither spielt die Band Swingmusik mit wechselnden Besetzungen.

Die Jakob Helling Concert Big Band beschließt das erste Halbjahr am Samstag, 11. Juni. Ihre Musik fühlt sich einerseits der amerikanischen Big-Band-Tradition verpflichtet, nimmt aber zugleich Bezüge zu Barock, „klassischer“ Musik des 19. und 20. Jahrhunderts oder zu musikalischen Strömungen der zeitgenössischen Musikszene.

Zu Gast am Samstag, 11. Juni, im Jazzclub Lübbecke: die Jakob Helling Concert Big Band. Foto: Simon Reithofer

Und es ist noch mehr geplant, was über reine Konzerte hinaus geht, wie Michael Biermann vom Jazzclub erläutert: „Wir wollen einen weiteren offenen Clubabend durchführen und den beiden großen Männern in der Geschichte des Jazzclubs gedenken.“ Es geht zum einen um Bernhard Uhle, der Gründungsmitglied war und bis zu seinem Tod den Club maßgeblich bereichert hat. Er habe in seiner Jugend sogar mit Udo Lindenberg auf der Bühne gestanden. Zuletzt war er Ehrenvorsitzender.

Der zweite ist Bernd Wittemöller: „Er hat den Club nach sehr langem Dornröschenschlaf wiederbelebt und dafür gesorgt, dass er bis heute in dem historischen Gewölbekeller an der Ostertorstraße seine Heimat hat“, betont Michael Biermann. „Viele Jahre hat er den Club als Vorsitzender geprägt und bekannt gemacht, bis er den Vorsitz in andere Hände legte. Er ist leider viel zu früh von uns gegangen.“ Ein genauer Termin für den Clubabend steht noch nicht fest.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.jazzclub-luebbecke.de.