Sechster Einbruch ins Vereinsheim

Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab. Einmal mehr ist das Sportgelände des TuS Gehlenbeck am Lerchenweg am vergangenen Wochenende Ziel randalierender Jugendlicher geworden.

„Es ist einfach nur zum Kotzen“, macht der Vereinsvorsitzende Jörg Grothe kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung darüber, dass „unsere Einrichtungen jetzt schon zum sechsten Mal innerhalb der vergangenen Monate Opfer reiner Zerstörungswut geworden sind“.

Ratlosigkeit hinterlässt beim Verein aber noch ein anderer Umstand: Längst lässt der TuS wesentliche Bereiche des Geländes rund um das Vereinsheim „Sportpalast“ mit Hilfe von Kameras überwachen, aber das schreckt die Täter offenbar nicht ab. Nach einem Blick auf die der Polizei übergebenen Videoaufzeichnungen waren dieses Mal bis zu fünf Jugendliche an der Tat beteiligt, deren Gesichter, teilweise auffällige Bekleidung und Fahrräder auf dem Videomaterial klar zu erkennen sind.

Mit dem Zubehör eines Fußballtor-Transportrollers hebelten die Jugendlichen am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Holzläden eines nach Norden zum Parkplatz ausgerichteten Fensters auf und zerschlugen eine der Scheiben, um in das Vereinsheim einzusteigen.

Nach mehrstündigen Aufräum- und Reparaturarbeiten taxierten Polizei und der Verein eine dreistellige Schadenshöhe, „gestohlen jedoch wurde an diesem Wochenende nichts“, so Grothe. Qualitativ hochwertiges Videomaterial hatte der Verein den Ermittlungsbehörden auch schon nach einem Einbruch ins TuS-Vereinsheim im April zur Verfügung gestellt.

Zum Vorfall an diesem Wochenende bittet der Verein um Zeugenangaben über eine bis zu fünfköpfige jugendliche Radfahrergruppe, die sich am frühen Samstagmorgen im Bereich des Lerchenwegs aufgehalten hat. Wer etwas zur Aufklärung beitragen kann, sollte sich an die Polizeidienststelle in Lübbecke, Telefon 05741/2770, wenden oder auch vertraulich über die Social Media-Kanäle des TuS Gehlenbeck den Kontakt suchen.