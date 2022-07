Sechster Lkw fährt Hilfsgüter von Enger in die Ukraine

Familie Ebmeyer sammelt am 30. Juli wieder für Siret – dieses Mal werden vor allem Rollstühle, Gehstützen und Verbandsmaterial benötigt

Enger

Die Hilfsbereitschaft für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine ist auch in Enger ungebrochen. Familie Ebmeyer ruft aktuell wieder zu Spenden auf, um einen sechsten Lastwagen mit Hilfsgütern auf den Weg in die rumänische Grenzstadt Siret zu schicken.

Von Daniela Dembert