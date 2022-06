See-Belüftung könnte Dauerlösung werden

Bielefeld-Schildesche

Beinahe jeden Sommer wird es kritisch am Obersee. Wenn wenig Regen, Hitze und lauer Wind zusammenkommen, droht eine Algenplage in Bielefelds größtem Gewässer. Seit Jahren laufen deshalb die Überlegungen, wie die Wasserqualität verbessert werden kann. Nachdem, wie berichtet, im Juni 2021 so genannte Belüfter, die mehr Sauerstoff in den See sprudeln sollen, zunächst provisorisch per Notstromaggregat gelaufen sind, sind jetzt die Arbeiten gestartet, um die Geräte dauerhaft in Betrieb nehmen zu können.

Von Hendrik Uffmann