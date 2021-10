Seeger schließt Filiale Klosterstraße

Bad Oeynhausen

Nach mehr als 50 Jahren Verkauf in der Bad Oeynhausener Innenstadt schließt die Bäckerei Seeger ihre Filiale an der unteren Klosterstraße. Produkte des Handwerksbetriebes wird es aber weiterhin im Stadtzentrum geben. Bäckermeister Roland Seeger (49) beliefert von sofort an das Café Ellinghaus an der Herforder Straße, das dort von Uwe Wehmeier betrieben wird.

Von Finn Heitland