Segelflieger landet auf Rübenacker

Auf einem Zuckerrübenacker in Höxter ist am Sonntag ein Segelflieger aus Bielefeld notgelandet. Der Pilot wurde nicht verletzt.

Segelflieger Christian Lang aus Bielefeld musste wegen abfallender Thermik in Höxter notlanden

Segelflieger Christian Lang aus Bielefeld musste wegen abfallender Thermik notlanden und kam nicht mehr bis zum Flugplatz auf dem Räuschenberg in Höxter. Gestartet war der 50-Jährige mit seinem unmotorisierten Flieger auf dem Flugplatz in Oerlinghausen.

Von dort aus führte ihn eine siebenstündige Flugtour über Breitscheid in Hessen und Suhl in Thüringen. 485 Kilometer sei er geflogen, bis er gegen 17.30 Uhr in Höxter auf dem Feld aufsetzen musste. Gegen 20.45 Uhr kam dann seine Familie mit Freund von der Luftsportgemeinschaft Beckum-Oelde-Ahlen mit einem großen Segelflieger-Anhänger und holten Pilot und Segelflugzeug ab.