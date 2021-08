Segelflieger-Pilot stirbt bei Absturz

Oerlinghausen

Ein Segelflugzeug ist am Mittwoch in Oerlinghausen (Kreis Lippe) abgestürzt, der Pilot kam ums Leben. Die Maschine sei in einem Waldgebiet in der Nähe des Segelflugplatzes aus noch ungeklärter Ursache verunglückt, teilte die Polizei mit.

Von dpa