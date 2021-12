Segensbrief statt Sternsinger-Besuch

Wegen der Coronapandemie wird bei der Sternsingeraktion der katholischen Gemeinden Heilig Kreuz Vlotho und Sankt Hedwig Exter der persönliche Besuch der Sternsinger auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Als Ersatz gibt es erneut einen Segensbrief. In ihm sind Anschreiben und Segensaufkleber enthalten.

Für den Empfang des Segensbriefes bittet die Gemeinde Heilig Kreuz um Anmeldung. Dies kann man schriftlich in einer ausliegenden Liste nach dem Gottesdienst erledigen, telefonisch unter 05733/10067 (Papenhoff) oder per E-Mail b.papenhoff@teleos-web.de mit Angabe von Namen, Straße und Ortsteil. In Exter werden die Segensbriefe unmittelbar nach der Anmeldung an die Haushalte verteilt.