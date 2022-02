Sein Herz an den Schlager verloren

Neuenbeken

Schlager, in denen die heile Welt beschworen wird, sind in Zeiten von Corona wie ein Antidepressivum. Sie machen gute Laune. Einer, der sich mit Schlagern hervorragend auskennt, sie in Radiosendungen spielt und sie auch selbst singt, ist Lars Heise. Der 46-jährige Lehrer für die vermeintlich drögen Fächer Wirtschaft und Politik am Berufskolleg in Schloß Neuhaus bezeichnet sich selbst als „Romantiker“ und passt damit ideal in eine Musikwelt, in der die Herzen laut pochen und beben.

Von Dietmar Kemper