„Seine Majestät“ kennt auch die FDP

Kabarettisten-Duo André Nicke und Andreas Flügge gastiert in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „33 m³ museum“ ist am Samstagabend das Kabarettisten-Duo André Nicke und Andreas Flügge in der Aula der Sekundarschule Preußisch Oldendorf aufgetreten. In der Rolle der beiden ungleichen Nachbarn Friedrich II. und Müller Grävenitz von Sanssouci führten die Künstler wortwitzig durch Themen der Gegenwart und Vergangenheit aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Von Julian Gülker