Seine Tochter ist der schönste Trost

Am Wahlabend ist Ebmeyer seinem Konkurrenten Stefan Schwartze deutlich mit 16.000 Stimmen unterlegen. „Nach dem wochenlangen Wahlkampf ist man platt, die Puste ist raus“, sagt er. Am Ende nimmt er seine Niederlage aber gefasst. Auch in seiner Heimatstadt Enger konnte sich der 36-Jährige nicht gegen Schwartze durchsetzen, hatte hier aber mit 29,8 Prozent der Erststimmen sein bestes Ergebnis. „Das Lachen meiner Tochter – Klara ist gerade 19 Monate alt – tröstet über vieles hinweg“, gesteht er. Ralph Brinkhaus habe ihm sehr zur Seite gestanden – in der heißen Phase, aber auch nach der Niederlage. Man betreibe zudem vorab Erwartungsmanagement. Und als sich die Zahlen drehten, die Sozialdemokraten punkteten, während der CDU-Kanzlerkandidat nicht gut bei der Bevölkerung ankam, da ahnte man schon, dass das auch Auswirkungen auf die Stimmen für die Abgeordneten haben würde.

