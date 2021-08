Seit 100 Jahren sportlich unterwegs

Atteln

Ein sportlich-festliches Geburtstags-Wochenende steht in Atteln ins Haus. Mit der Fusion der Sportvereine im Altenautal gibt es den SV Atteln offiziell nicht mehr. In diesem Jahr wäre der 1921 gegründete Verein 100 Jahre alt geworden. Um das Jubiläum gleichzeitig mit der Geburtsstunde des fusionierten Union Sportclub Altenautal gebührend zu feiern, laden die Verantwortlichen für Sonntag, 22. August, zu einem sportlichen Festtag ins Hainbergstadion in Atteln ein.