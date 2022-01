Seit 150 Jahren in Familienhand

In den vergangenen 150 Jahren ist in der Schlattheide einiges passiert. gestanden haben, gibt es aber natürlich noch heute .In den vergangenen 150 Jahren ist in der Schlattheide einiges passiert. Immer wieder hat sich die Gaststätte neu ausgerichtet. Wo einst ein Bäcker und ein kleiner Tante-Emma-Laden waren, ist heute vor allem ein Pensionsbetrieb. Die alte Theke, hinter der schon viele Generationen des Familienbetriebs gestanden haben, gibt es aber natürlich noch heute .

Foto: privatprivat